Filder-Pressestammtisch: Wird das Parlament aus allen Nähten platzen?

Am 8. März sind Landtagswahlen. Beim Pressestammtisch des Stadtseniorenrats steht neben dem Abschneiden der Parteien das neue Wahlrecht und seine Auswirkungen im Fokus.
Nach 15 Jahren endet im Frühjahr die Ära Kretschmann. Wer wird auf den Grünen Langzeit-Ministerpräsidenten folgen? Kann der Spitzenkandidat der CDU, Manuel Hagel, seinen aktuellen Umfragevorsprung ins Ziel retten? Oder gelingt es Cem Özdemir, den Rückstand noch aufzuholen? Und wo landen am Ende AfD, Linke, SPD und FDP? Annika Grah, Themenkoordinatorin dieser Zeitung, umreißt beim gemeinsamen Pressestammtisch des Stadtseniorenrats Leinfelden-Echterdingen und dieser Zeitung zuerst die Ausgangslage vor der kommenden Landtagswahl.