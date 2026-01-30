Europäische Union: Die wundersame Wandlung der Giorgia Meloni

Italiens Regierungschefin ist in Europa zu einer der bestimmenden Politikerinnen geworden. Das hat sie ihrem Pragmatismus und auch dem Abstieg Macrons zu verdanken.
Giorgia Meloni hat es geschafft, Italien ist kein „Ersatzrad“ mehr. Noch im Sommer 2025 hatte sich die römische Regierungschefin bitter beklagt, dass ihr Land von den beiden europäischen Motoren Deutschland und Frankreich lediglich als Anhängsel wahrgenommen werde. Das hat sich in diesen Tagen fundamental geändert. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wurde bei den jüngsten deutsch-italienischen Regierungskonsultationen in Rom nicht müde, die politische Weitsichtigkeit und das diplomatische Geschick Melonis zu loben.