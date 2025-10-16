Diplomatenausbildung: Wenn die chinesische Ehefrau zum Sicherheitsrisiko wird

Das Auswärtige Amt hat zwei Bewerber wegen ihrer privaten Verbindungen zu Chinaabgelehnt. Ihr Fall zeigt die Probleme im Umgang mit Peking.
Tobias Beck ist 34 Jahre alt, und sein Lebenslauf besticht durch ein beeindruckendes Maß an China-Kompetenz. Während seiner Schulzeit hat er bereits einen einmonatigen Sprachkurs in Peking absolviert, später in Shanghai studiert. Zuletzt arbeitete er mehrere Jahre in der Volksrepublik, unter anderem für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung. Mittlerweile ist er für das Auswärtige Amt tätig, wo er sich im vergangen Jahr für den höheren Dienst beworben – und das rigide Auswahlverfahren erfolgreich passiert hat.