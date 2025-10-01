„Die Ermittlung“ im Landtag: Auschwitz ist nicht vergangen

Das Stuttgarter Schauspiel zieht in den Landtag und zeigt unter der Regie des Intendanten Burkhard C. Kosminski „Die Ermittlung“ von Peter Weiss.
Als das Theater noch eine spürbare gesellschaftliche Relevanz besaß, geschah etwas, das heute kaum vorstellbar ist: Ein Drama wird begierig erwartet und an fünfzehn Bühnen gleichzeitig uraufgeführt, diesseits und jenseits der Mauer im geteilten Deutschland, dazu in London als Lesung durch die Royal Shakespeare Company. Das war am 19. Oktober 1965, ein einmaliges Ereignis der Theatergeschichte, und nur wenige Tage später zog unter der Regie von Peter Palitzsch das Stuttgarter Staatstheater nach und zeigte „Die Ermittlung“ von Peter Weiss.