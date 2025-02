Denzlingens Oberbürgermeister Martin Hollemann: Wie ein ÖDP-Politiker eine Vorreiterstadt in Sachen Klimaschutz erschaffen hat

1 Am Balkon vor Markus Hollemanns Rathausbüro prangen zwei große Photovoltaik-Paneele – als gutes Beispiel für die Bürgerschaft. Foto: /Margrit Müller

Kaum eine Stadt in Baden-Württemberg betreibt eine solch ambitionierte Klimapolitik wie Denzlingen. Dort regiert ein politischer Außenseiter: der ÖDP-Politiker Martin Hollemann.











Link kopiert



Über so etwas freut sich Markus Hollemann diebisch: Gerade hat der Oberbürgermeister Martin Horn aus dem großen Freiburg wieder einmal die Firma JobRad, ihres Zeichens Trikotsponsor des SC Freiburg, gelobt und darauf hingewiesen, dass es ja auch eine gewisse Logik besitze, dass das Dienstradleasing in der Fahrradstadt Freiburg erfunden worden sei. Da kommt der JobRad-Chef Holger Tumat mit einem geheimen Geständnis auf Hollemann zu. Ja, gegründet habe man die Firma in Freiburg. Der erste Termin, bei dem die Idee einer Stadtverwaltung vorgestellt wurde, sei damals aber nicht in Freiburg, sondern im kleinen Denzlingen gewesen. Offenbar wussten die Jungunternehmer recht genau, wo sie mit ihrem innovativen Leasingmodell am besten landen konnten.