Demokratiekrise: Die SPD kämpft mit dem Untergang

Die SPD verschwindet aus der Fläche des Landes. Vor Ort zeigt sich die Partei überaltert; sie ringt um Wahrnehmung. An der Basis werde die Probleme sichtbar.
Der Niedergang der SPD ist ein Unglück für Deutschland; dies nicht allein, aber auch aus historischen Gründen. Im Kaiserreich bildete die Sozialdemokratie die Speerspitze der Demokratie. Während der Weimarer Republik zeichnete sie sich als deren wichtigste und zuletzt einzige Stütze aus. Nach den Jahren der Verfolgung unter der NS-Diktatur baute die SPD in Konkurrenz zur Union die Bundesrepublik auf. „Wann wir schreiten Seit‘ an Seit‘ / und die alten Lieder singen / und die Wälder wiederklingen / fühlen wir, es muss gelingen: / Mit uns zieht die neue Zeit.“