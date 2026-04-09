Debatte um Gebühren in Stuttgart: SPD/Volt starten neuen Vorstoß zu teurerem Anwohnerparken

Im nächsten Haushalt sollen weitere 400 Millionen Euro gestrichen werden. Eine Fraktion denkt auch an höhere Einnahmen von Autofahrern.
Die klamme Landeshauptstadt ist weiter auf der Suche nach Geld, dazu werden die Haushaltsbeschlüsse vom 19. Dezember 2025 umgesetzt, vielleicht aber auch noch mehr. Beim Thema Anwohnerparken will die Fraktion SPD/Volt nachlegen. Bisheriger Stand ist, dass der Bewohnerparkausweis von 2027 an 55 statt bisher 30,70 Euro kosten wird. Die Sozialdemokraten im Gemeinderat haben läuten hören, dass es auch 60 Euro pro Jahr werden sollen. Bei umgerechnet fünf Euro pro Monat soll es aus Sicht der Fraktion nicht bleiben.