Der AfD-Politiker Miguel Klauß gibt an, wie viele Menschen der „Remigrations“-Plan seiner Partei treffen könnte. Ein deutsch-syrischer Bürgermeister lehnt ein Gesprächsangebot ab.
Die AfD lüge beim Begriff „Remigration“, warf Ryyan Alshebl (Grüne) der Rechtsaußen-Partei kürzlich in einem Bericht unserer Zeitung vor. Hintergrund der Aussage des deutsch-syrischen Bürgermeisters war ein schwächer definierter „Remigrations-Begriff“ als er der Partei sonst zugeschrieben wird – beschrieben durch den AfD-Vize-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier, der beim Streitgespräch mit Tübingens OB Boris Palmer (parteilos) den Begriff sogar generell zur Debatte stellte, wenn er so häufig missverstanden werde.