CSD-Kulturwochen in Stuttgart: Angst der queeren Community vor einem Rechtsruck

1 Fordern eine Aufarbeitung der Kirchen: Julia Noah Munier, Karl-Heinz Steinle, Ralf Bogen, Reinhard Brandhorst, Olcay Miyanyedi (von links). Foto: Werner Biggel

Bei einer Fachtagung im Hotel Silber zur Haltung der Kirchen zur Homosexualität blickt man auf düstere Zeiten zurück, die längst Geschichte zu sein scheinen. Doch man ist nicht allzu optimistisch angesichts Stimmen und Strömungen in jüngerer Vergangenheit. Sind Freiheit und Menschenwürde wieder in Gefahr?











Link kopiert



Droht ein europaweiter Rollback und eine Stärkung der religiös begründeten Abwertung? Diese Angst geht um in der LSBTTIQ-Community, und sie ist angesichts des Rechtsrucks auch in der bundesdeutschen Gesellschaft nicht unbegründet. „Ich spüre den kalten Wind von rechts in den Narben auf meiner Seele“, bekennt Axel Schwaigert, Pfarrer der MCC Gemeinde Stuttgart, im Hotel Silber, wo am Samstag die Haltung der Kirche zur Homosexualität kritisch hinterfragt wurde. Eingeladen hatten zur Fachtagung unter dem Motto „Religiös begründete Abwertung als Nährboden von Hetze und Gewalt gegen queere Menschen in der NS- und Nachkriegszeit“ das Projekt „Der-Liebe-wegen.org“, das Weissenburg LSBTIQA-Zentrum Stuttgart, die MCC-Gemeinde Stuttgart in Kooperation mit der Abteilung für Chancengleichheit der Stadt und dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg. „Denn die Kirche“, so die Vorsitzende der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber, Brigitte Lösch, „hat ihre Rolle nie wissenschaftlich aufgearbeitet. Und alles, was nicht aufgearbeitet ist, wirkt weiter.“ Zum Beispiel in den bibelstarken Argumenten einer Beatrix von Storch.