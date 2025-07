Bundestagspräsidentin: Klöckner: Mehr Strenge bei Leitung der Bundestagssitzungen

In den bisherigen Plenarsitzungen im neuen Bundestag wurden schon 13 Ordnungsrufe erteilt. Das Präsidium schreitet eher ein als früher. Bundestagspräsidentin Klöckner begründet das.

Bei verbalen und anderen Entgleisungen von Abgeordneten im Bundestag wird nach Darstellung von dessen Präsidentin Julia Klöckner heute konsequenter als früher durchgegriffen. „Wir sind strenger geworden. Da sind wir nicht reingestolpert, sondern das haben wir uns vorgenommen“, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. „Wir sind streng, wir sind sehr klar und auch fair. Und das schon zu Beginn der Legislaturperiode. Das hat schon eine disziplinierende Wirkung.“

Klöckner machte deutlich, dass dies nicht nur ihre Position ist, sondern auch die ihrer vier Stellvertreterinnen und Stellvertreter. „Wir ticken im Präsidium sehr einheitlich.“

Bereits 13 Ordnungsrufe erteilt – 12 an die AfD

Die fünf Mitglieder des Präsidiums leiten im Wechsel die Plenarsitzungen des Bundestags. In ihm sind seit der jüngsten Wahl die AfD und die Linke deutlich gestärkt. Alle 13 Ordnungsrufe, die in dieser Wahlperiode in 19 Plenarsitzungen schon ausgesprochen wurden, gehen auf das Konto dieser zwei Parteien – zwölf auf das der AfD, einer auf das Konto der Linken. Zudem wurden zwei Abgeordnete der Linken des Saales verwiesen – wegen des Tragens einer Baskenmütze und eines T-Shirts mit der Aufschrift „Palestine“.

„Nur mit dieser Klarheit werden wir diesen Deutschen Bundestag unter den erschwerten Bedingungen durch die Legislaturperiode führen können“, sagte Klöckner. „Es geht darum, dass die Institution Bundestag wieder an Vertrauen und Reputation in der Bevölkerung gewinnt. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Debatten im Deutschen Bundestag den Ton für die Debatten im Land und in den digitalen Medien setzen.“

Erhöhung des Ordnungsgeldes auf 2000 Euro bleibt Thema

Das Präsidium hat mehrere Möglichkeiten, ein Fehlverhalten von Abgeordneten zu ahnden: per Ordnungsruf, Ordnungsgeld, Verweis aus dem Plenarsaal oder Ausschluss von den Sitzungen für bis zu 30 Sitzungstage. Klöckner schließt eine Sanktionsverschärfung nicht aus: „Bei der Reform der Geschäftsordnung wird auch über eine Erhöhung des Ordnungsgeldes zu sprechen sein.“ Bereits die vorherige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wollte das Ordnungsgeld, das im Regelfall 1000 Euro beträgt, auf 2000 Euro erhöhen. Dies wurde jedoch nicht umgesetzt.

Gleiche Maßstäbe für alle Fraktionen

Klöckner machte deutlich, dass an alle Fraktionen dieselben Maßstäbe angelegt werden. „Es kriegt auch meine eigene Fraktion ab. Ich stelle das Mikrofon ab, wenn jemand zu lange redet. Ich beschwere mich bei der Regierung und erbitte stärkere Anwesenheit im Parlament, wenn zu wenige Minister da sind. Die Regierung habe ich auch sehr eindringlich dazu aufgefordert, dass die Anfragen der Opposition ordentlicher beantwortet werden müssen.“