Grüne und CDU wollen die Grundsätze ihrer neuen Koalition zu Papier bringen. Mehrere Stadtchefs sehen die Belange der Kommunen bisher übergangen.
Die Kommunen im Land kämpfen gegen steigende Verluste in ihren Haushalten, Personalabbau in größerem Umfang ist kein Tabu mehr. Angesichts der immer schwieriger werdenden Finanzlage setzen die Bürgermeister auch auf ein Einsehen der neuen Landesregierung, den Kommunen mehr Geld zuzuweisen. Die Koalitionsverhandlungen stimmen die Oberbürgermeister aus Stuttgart, Esslingen und Ludwigsburg allerdings wenig zuversichtlich. Sie entdecken bei Grünen und CDU einen „blinden Fleck“.