Toleranz von Blitzer und Tacho: So viel Bonus gibt es

Schnell ist nicht immer zu schnell: Warum bei Aktionen wie dem Blitzermarathon eine Toleranz vorgeschrieben ist und auch der Tacho stets mehr Geschwindigkeit anzeigen muss als man bei der Radarkontrolle wirklich fährt. Der Effekt kann erstaunlich groß sein.
Geblitzt! Ein Schreckensszenario für viele Autofahrer, gerade auch beim Blitzermarathon, der in Baden-Württemberg im April und August stattfindet. Doch bevor Panik ausbricht, lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die Toleranz bei Radarkontrollen zu werfen. Denn nicht immer ist man so schnell unterwegs, wie der Blitzer zunächst anzeigt - auch, wenn es manchmal negative Überraschungen geben kann.