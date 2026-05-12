Baden-Württemberg: Streit im neuen Landtag – AfD fordert Vizeposten

Zwischenrufe und hitzige Debatten: Bei der konstituierenden Sitzung des neuen baden-württembergischen Landtags pocht die AfD auf den Posten des Landtagsvizepräsidenten.
Ein intensiver Streit um Macht und Posten hat die konstituierende Sitzung des neuen baden-württembergischen Landtags überschattet. Die AfD-Fraktion beantragte einen eigenen Kandidaten für das Amt des Landtagsvizepräsidenten - obwohl ein weiterer Stellvertreterposten nicht vorgesehen ist. Die anderen Fraktionen lehnten den Antrag ab. Daraufhin stellte die AfD den stellvertretenden Fraktionschef Joachim Kuhs als Kandidaten für den ersten Vizeposten auf. Die Abstimmung soll geheim erfolgen.