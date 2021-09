1 So werden die Scheiben streifenfrei sauber. Foto: Nomad_Soul / shutterstock.com

Autoscheiben verschmutzen nicht nur von außen. Mit der Zeit bildet sich auf der Innenseite eine Schicht aus Fett und Staub. So reinigen Sie alle Fenster im Innenraum ohne Schlieren und Streifen.















Windschutzscheibe innen reinigen



Beginnen Sie zunächst mit der Frontscheibe. Füllen Sie einen Eimer mit klarem Wasser und legen Sie vier bis fünf Mikrofasertücher , einen Glasreiniger und gegebenenfalls ein Handtuch zum Abdecken der Armaturen bereit.

, einen und gegebenenfalls ein zum Abdecken der Armaturen bereit. Entfernen Sie zuerst den Staub mit einem trockenen Mikrofasertuch oder einem Staubfänger (Auf Amazon kaufen / ANZEIGE). So verhindern Sie, dass die kleinen Körnchen später Kratzer verursachen.

mit einem trockenen Mikrofasertuch oder einem Staubfänger (Auf Amazon kaufen / ANZEIGE). So verhindern Sie, dass die kleinen Körnchen später Kratzer verursachen. Wischen Sie nun mit klarem Wasser die Frontscheibe einmal gründlich ab, um den groben Schmutz zu entfernen .

. Sprühen Sie anschließend den Glasreiniger auf die Scheibe und verreiben Sie ihn mit einem trockenen Mikrofasertuch, bis keine Schlieren mehr zu sehen sind. Um zu vermeiden, dass sich der Sprühnebel des Glasreinigers auf den Armaturen absetzt, können Sie diesen direkt auf das Mikrofasertuch geben. Ein Scheibenreiniger mit Griff (ANZEIGE) kann außerdem dabei helfen, auch an die Ecken der Frontscheibe zu gelangen und die Reinigung einfacher zu gestalten.

So wird die Windschutzscheibe streifenfrei sauber

Oftmals fällt einem bei der ersten Fahrt nach dem Putzen auf, dass Schlieren auf der Scheibe zurückgeblieben sind. Diesen können Sie am besten vorbeugen, indem Sie einen Glasreiniger mit Spiritus (Auf Amazon kaufen / ANZEIGE) verwenden. Alternativ können Sie auch etwas reinen Spiritus oder Isopropylalkohol auf ein Mikrofasertuch auftragen und damit die Schlieren von der Frontscheibe entfernen. Überprüfen Sie die Scheibe am besten direkt nach dem Putzen auf Schlieren, indem Sie mit einer Taschenlampe von der Frontseite durchleuchten oder das Auto in Richtung Sonne stellen.

Passend dazu: Darf man sonntags das Auto waschen?

Türfenster von innen reinigen

Nachdem Sie mit der Windschutzscheibe fertig sind, nehmen Sie sich die Türfenster Ihres Autos vor. Lassen Sie die Fenster zunächst so weit herunter, dass Sie auch die oberen Ränder reinigen können. Beginnen Sie dann wieder mit der Staubentfernung mit einem trockenen Mikrofasertuch oder einem Staubfänger. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach und tragen Sie zum Schluss den Glasreiniger auf. Sobald Sie mit der Oberseite fertig sind, lassen Sie die Fenster hoch und reinigen auch den unteren Rand. Falls noch Schlieren zu sehen sind, wenden Sie einen der oben genannten Tricks an.

Heckscheibe innen reinigen

Entstauben Nachwischen Reinigen

Spiegel nicht vergessen

Zum Schluss geht es an die Reinigung der Heckscheibe. Hierbei folgen Sie demselben Muster wie bei der Frontscheibe:

Wenn Sie schon dabei sind, die Innenscheiben Ihres Autos zu reinigen, können Sie sich auch mal wieder die Spiegel vornehmen.

