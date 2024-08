In Deutschland ist zu einem Anstieg von Messerangriffen insbesondere an Bahnhöfen gekommen. Die Bundespolizei registrierte in ihrem Zuständigkeitsbereich insgesamt 430 Fälle – im Vergleich zu 777 im gesamten Vorjahr.

Der Fall hat bundesweit für Entsetzen gesorgt. Am 10. Februar 2024 waren zwei ukrainische Nachwuchs-Basketballer vor dem Hauptbahnhof im nordrhein-westfälischen Oberhausen erstochen worden.

Mord mit Messer

Am Essener Landgericht beginnt am Montag (12. August, um 13 Uhr) der Prozess um die tödliche Messerattacke auf die 17 und 18 Jahre alten Sportler. Die mutmaßlichen Täter sollen die beiden gefragt haben, ob sie aus der Ukraine kämen. Als die Basketballer das bejahten, soll es kurz darauf zu der Tat gekommen sein.

Lesen Sie auch

Der Prozess gegen die 14 bis 16 Jahre alten deutschen und syrischen Angeklagten findet komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Anklage lautet auf Mord.

„Ernsthafte Bedrohung der Sicherheit“

Die Justizminister der Länder erklärten, dass die steigende Zahl an Straftaten mit Messern „von der Bevölkerung zu Recht als eine ernsthafte Bedrohung ihrer Sicherheit empfunden“ werde. Das war im Juni 2019. Hat die Messergewalt in Deutschland seitdem zugenommen? Fragen und Antworten zu einem politisch hochbrisanten Thema.

Hat die Verwendung von Messern im öffentlichen Raum zugenommen?

Ja, eindeutig! In Deutschland ist zu einem Anstieg von Messerangriffen insbesondere an Bahnhöfen gekommen. Die Bundespolizei registrierte in ihrem Zuständigkeitsbereich insgesamt 430 Fälle – im Vergleich zu 777 im gesamten Vorjahr.

Auf einem Tisch liegen von der Polizei in NRW sichergestellte verbotene Stichwaffen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Welchen Aussagekraft haben die jetzt vorgelegten Zahlen?

Die Zahlen der Bundespolizei bilden nur einen Teil der Taten in Deutschland ab. Sie ist für die Sicherung von Bahnhöfen, Flughäfen und Grenzen zuständig. Die Bundespolizei zählte im ersten Halbjahr neben den Gewalttaten mit Messern 197 weitere Fälle, in denen Messer lediglich mitgeführt, aber nicht eingesetzt wurden. Insgesamt registrierten die Beamten den Angaben zufolge dann 467 Vorfälle mit Messern an Bahnanlagen.

Wie viel Fälle von Körperverletzung mit dem Messer gab es im Jahr 2023?

Nach der für alle Bereiche geltenden polizeilichen Kriminalstatistik lag die Zahl der gefährlichen und schweren Körperverletzungen mit Messern im Jahr 2023 bei 8951 Fällen. Dies waren fast 800 Fälle mehr als 2022.

Ein Bundespolizist zeigt am Hauptbahnhof Hamburgsichergestellte Messer. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Wie reagiert das Bundesinnenministerium?

Nach einer Reihe von Messerattacken in den vergangenen Monaten hatte das Bundesinnenministerium konkrete Pläne zur Verschärfung des Waffenrechts insbesondere mit Blick auf Messer Mitte der Woche bestätigt.

„Wir wollen, dass Messer nur noch bis zu einer Klingenlänge von sechs Zentimeter statt bisher zwölf Zentimeter in der Öffentlichkeit mit sich geführt werden dürfen“, schreibt Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Online-Dienst X. „Für gefährliche Springmesser wollen wir ein generelles Umgangsverbot.“

Was plant Innenministerin Faeser?

Faeser kündigte an, sie werde im neuen Waffenrecht „den Umgang mit Messern im öffentlichen Raum weiter einschränken“. Ausnahmen sollten lediglich für Haushaltsmesser „in geschlossenen Behältnissen nach dem Kauf“ gelten. Entsprechende Waffenrechtsänderungen werde das Innenministerium „in Kürze“ vorlegen.

Was fordern die Länder?

Diesbezügliche Verschärfungen waren zuvor von den Ländern gefordert worden. Von den Kommunen fordert die Ministerin nun ihrerseits mehr „Waffen- und Messerverbotszonen“. Messerverbote müssten „konsequent durchgesetzt werden, so wie es die Bundespolizei mit Kontrollen an Bahnhöfen macht“.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kritisiert Faesers Pläne als „Symbolpolitik“. Dass weitere Messerverbote „das Problem der Messerkriminalität lösen können, muss bezweifelt werden. Denn das furchtbare Messerattentat in Mannheim wurde beispielsweise mit einem Messer verübt, dessen Mitführung schon nach geltendem Recht verboten war und ist“.

Wie ist die Gesetzeslage?

In Deutschland sind Erwerb und Besitz bestimmter Messer wie Butterfly-Messer bisher bereits verboten. Ein Verstoß kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden. Laut Bundesinnenministerium dürfen zudem Messer mit einhändig feststellbarer Klinge, sogenannte Einhandmesser, sowie feststehende Messer mit einer Klingenlänge von über zwölf Zentimetern nicht außerhalb der eigenen Wohnung oder des eigenen Grundstücks mitgeführt werden. Verstöße können zu einer Geldstrafe führen.

Wie hoch ist das Strafmaß bei Messergewalt?

Der Einsatz eines Messers kann laut Strafgesetzbuch mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe sanktioniert werden. Als Mindeststrafe sieht Paragraf 224 StGB Freiheitsentzug von sechs Monaten vor. In minder schweren Fällen liegt der Strafrahmen zwischen drei Monaten und fünf Jahren.

Konkret ist in Paragraf 224 auch nicht von Messern als Tatwerkzeug die Rede, stattdessen ist dort unter anderem der Einsatz einer „Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs“ aufgeführt. Wenn der Täter den möglichen Tod des Opfers billigend in Kauf nehme, kommt zudem eine Strafbarkeit wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Betracht (mit AFP/dpa-Agenturmaterial).

Info: Strafrecht und Einsatz von Messern

Rechtslage

Wie sieht die rechtliche Lage bei Hieb- und Stichgegenständen in Deutschland aus? Ein Überblick:

Butterfly

Faltmesser mit zweigeteilten, schwenkbaren Griffen

Verboten? Ja

Darf man besitzen? Nein

Darf man führen? Nein

Altersfreigabe: –

Dolch

beidseitig geschliffene Klinge, egal ob feststehende Klinge oder Klappmesser

Verboten? Nein

Darf man besitzen? Ja

Darf man führen? Nein

Altersfreigabe: Ab 18 Jahren

Fallmesser

Öffnen des Messers funktioniert mit Schwerkraft, kein Federmechanismus

Verboten? Ja

Darf man besitzen? Nein

Darf man führen? Nein

Altersfreigabe: –

Faustmesser

Wird mit der Faust umklammert.

Verboten? Ja

Darf man besitzen? Nein

Darf man führen? Nein

Altersfreigabe: –

Feststehendes Messer

(Klingenlänge mehr als 12 cm): durchgehender Stahl, nicht klappbar

Verboten? Nein

Darf man besitzen? Ja

Darf man führen? Nein

Altersfreigabe: keine gesetzliche Vorgabe

Feststehendes Messer

(Klingenlänge unter 12 cm): durchgehender Stahl, nicht klappbar

Verboten? Nein

Darf man besitzen? Ja

Darf man führen? Ja

Altersfreigabe: keine gesetzliche Vorgabe

Karambit

klauenförmige Klingen und meistens ein Ring am Griffende, egal ob klappbar oder nicht

Verboten? Nein

Darf man besitzen? Ja

Darf man führen? Nein

Altersfreigabe: ab 18 Jahren

Klappmesser

(beidhändig): Muss mit zwei Händen geöffnet werden, egal ob mit oder ohne feststellbarer Klinge.

Verboten? Nein

Darf man besitzen? Ja

Darf man führen? Ja

Altersfreigabe ab? keine gesetzliche Vorgabe

Klappmesser

(einhändig, feststellbar): Wird auch Einhandmesser genannt. Kann einhändig geöffnet werden, mit feststellbarer Klinge.

Verboten? Nein

Darf man besitzen? Ja

Darf man führen? Nein

Altersfreigabe: keine gesetzliche Vorgabe

Küchenmesser

(Klingenlänge mehr als 12 cm): durchgehender Stahl, nicht klappbar

Verboten? Nein

Darf man besitzen? Ja

Darf man führen? Nein

Altersfreigabe: ab 18 Jahren

Machete

langes feststehendes Messer

Verboten? Nein

Darf man besitzen? Ja

Darf man führen? Nein

Altersfreigabe: keine gesetzliche Vorgabe

Rasiermesser

(Klingenlänge unter 12 cm): klappbar mit einer Klingenlänge unter 12 cm

Verboten? Nein

Darf man besitzen? Ja

Darf man führen? Ja

Altersfreigabe: keine gesetzliche Vorgabe

Rettungsmesser

in Form eines Springmessers oder Fallmessers

Verboten? Nein

Darf man besitzen? Ja

Darf man führen? Ja

Altersfreigabe: keine gesetzliche Vorgabe

Schlagring

Handwaffe, die aus einem Griff besteht, durch die die Finger der Faust gesteckt werden, egal ob mit längeren Stacheln, Nieten oder Klingen.

Verboten? Ja

Darf man besitzen? Nein

Darf man führen? Nein

Altersfreigabe: –

Springmesser

Klinge wird mittels Federkraft in einem Bogen nach vorne geschleudert und dort verriegelt.

Verboten? Ja

Darf man besitzen? Nein

Darf man führen? Nein

Altersfreigabe: ab 18 Jahren

Stiletto

Dolch mit Dreikant- oder Vierkant-Klinge

Verboten? Nein

Darf man besitzen? Ja

Darf man führen? Nein

Altersfreigabe: ab 18 Jahren

Taschenmesser

einhändig zu öffnen, egal ob eine feststellbare oder nicht-feststellbare Klinge

Verboten? Nein

Darf man besitzen? Ja

Darf man führen? Nein

Altersfreigabe: keine gesetzliche Vorgabe

Wurfmesser

Beide Klingenseiten sind geschliffen, nur eine Klingenseite geschliffen, ein feststehendes Messer.

Verboten? Nein

Darf man besitzen? Ja

Darf man führen? Nein

Altersfreigabe: keine gesetzliche Vorgabe

Wurfsterne (Shuriken)

Aus einer sternförmigen metallenen Scheibe mit scharf geschliffenen Rändern und Spitzen bestehende Waffe zum Werfen.