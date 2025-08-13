AfD-Umfragen: Erstmals spürbar vor CDU

In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage konnte die AfD bei der Sonntagsfrage an Zustimmung gewinnen und an der CDU vorbeiziehen.
Fast auf den Tag genau 100 Tage nach dem Beginn der neuen Bundesregierung unter Führung der CDU deutet eine Umfrage von RTL und ntv darauf hin, dass die Zustimmung für die Regierung abnimmt – und die AfD davon profitiert. Im am Dienstag veröffentlichten Trendbarometer landet die AfD bei 26 Prozent, die CDU dagegen nur bei 24 Prozent. Die beiden Regierungsparteien SPD und CDU gelangen gemeinsam auf 37 Prozent.