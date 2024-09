Takis Mehmet Ali hat einen neuen Job. Der Bundestagsabgeordnete der SPD für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim hat via sozialer Netzwerke verkündet, dass er künftig das Sozialdezernat des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe übernimmt. Intern hat er bestätigt, dass er den Bundestag zum Jahresende verlässt.

Dies bedeutet, dass ihm zum Januar 2025 eine Stuttgarterin nachfolgt. Denn erste Nachrückerin in Baden-Württemberg für die SPD ist Lucia Schanbacher. Die Stadträtin will dies nicht bestätigen, solange es nicht offiziell sei. Sie hatte bei der Bundestagswahl 12,8 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommen. Auch 2025 will sie im Wahlkreis Stuttgart I wieder antreten. Und dann ihr Mandat verteidigen.

Sie wäre damit die achte Abgeordnete aus Stuttgart im Bundestag. Und die einzige für die SPD.