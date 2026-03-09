Deniz Undav fühlt sich als Kandidat für den deutschen WM-Sturm zu wenig wahrgenommen und macht sich zuletzt Luft. Jetzt erhält der VfB-Torjäger Rückendeckung von Lothar Matthäus.
Vier Spiele, vier Tore - die Serie hält: Stuttgarts Stürmer Deniz Undav hat am Wochenende weitere Argumente für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft gesammelt. Nach seinem nächsten Treffer für den VfB beim 2:2 in Mainz erhält der 29-Jährige in der Debatte um eine WM-Kader-Nominierung nun auch Rückendeckung von TV-Experte Lothar Matthäus. „Ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen“, sagte der Rekordnationalspieler im Fußballtalk „Sky90“.