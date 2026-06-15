Zu Gast bei der Lego Arena Show: Lukas Podolski traut Deutschland viel bei der WM zu

Deutschland ist erfolgreich in die WM gestartet - und Lukas Podolski traut dem Team von Julian Nagelsmann einiges zu. Bei der "Lego Arena Show" in München sprach der Weltmeister von 2014 über Zusammenhalt, Titelchancen und sein Leben nach dem Karriereende.
Mit dem 7:1-Sieg gegen Curaçao ist auch Deutschland erfolgreich in die Fußball-WM gestartet. Lukas Podolski (40) traut der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM 2026 einiges zu. "Ich glaube, die Jungs verstehen sich untereinander gut. Der Zusammenhalt ist wichtig und dass alle Vollgas geben. Am Ende gewinnst du als Mannschaft und die Stimmung in der Kabine muss passen", sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 bei der "Lego Arena Show" am Sonntag in München. Genau das sehe er beim Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38): "Ich glaube, das tut es und deswegen bin ich optimistisch, dass wir weit kommen werden."