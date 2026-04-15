Immer wieder schlagen beim Zoll in Winnenden seltsame Lieferungen auf. Gerade in Zeiten von Temu und Co. kann sich manches vermeintliche Schnäppchen als teurer Fehlkauf entpuppen.
Tote Tiere, Medikamente mit zweifelhaften Inhaltsstoffen, plumpe Fälschungen und potenziell gefährlicher Ramsch: Beim Zoll in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) landen regelmäßig skurrile Lieferungen. Gerade im Zeitalter von Billig-Internetplattformen wie Temu oder Ali-Express entpuppen sich vermeintliche Schnäppchen oft als teure Problemfälle.