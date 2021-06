1 Impfpass voll: Was nun? Foto: Peter Gudella / shutterstock.com

Oftmals liegt der Impfpass lange vergessen in der Schublade. Doch jetzt, wo die Corona-Schutzimpfung ansteht, bemerken viele, dass er voll ist. Oder noch schlimmer: Gar nicht mehr da. In diesem Fall stellt sich natürlich die Frage, woher bekomme ich einen neuen?

Corona-Impfung ohne Impfpass möglich

Eines vorweg: Für die Corona-Impfung ist ein Impfausweis nicht zwingend notwendig. Beim Impftermin erhalten Sie eine offizielle Impfbescheinigung, falls Sie keinen Impfausweis dabeihaben. Diese wird als Nachweis genauso anerkannt wie das gelbe Heftlein. Die Informationen aus der Bescheinigung können von jedem Arzt nachträglich in den Impfpass übertragen werden. Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen, aufgrund eines fehlenden Impfpasses nicht geimpft zu werden.

So kommen Sie an einen neuen Impfpass

Einen Impfpass erhalten Sie in der Regel kostenlos beim Arzt oder in der Apotheke. Aufgrund der momentanen Lage kann es allerdings sein, dass dort eine kleine Gebühr erhoben wird. Falls Sie sich über diesen Weg keinen Impfpass besorgen können, besteht alternativ die Möglichkeit, einen neuen im Internet zu bestellen. Dabei sollten Sie nur darauf achten, dass er den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entspricht. Übrigens ist der Impfausweis kein amtliches Dokument. Deshalb müssen Sie ihn auch nicht bei einer Behörde beantragen. Ihre Kontaktdaten können Sie auf der Vorderseite selbst eintragen.

Impfpass voll: Impfungen übertragen lassen

Falls Ihr Impfpass voll ist, aber noch gültige Impfungen enthält, können Sie Ihren Hausarzt bitten, diese in den neuen zu übertragen. Da viele Hausärzte aufgrund der Pandemie im Moment aber stark ausgelastet sind, kann es sein, dass Sie mit dem Übertrag warten müssen. In diesem Fall können Sie für die Corona-Impfung einen neuen Impfpass besorgen und die anderen Impfungen nachtragen lassen, sobald die Situation wieder etwas entspannter ist.

