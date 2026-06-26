WM-Spiel gegen Ecuador: Das DFB-Team zeigt Schwächen in allen Mannschaftsteilen

Vor dem ersten K.-o.-Spiel am Montag werden erneut eine Reihe von Fragen aufgeworfen - ausgehend von der neuen Mitte.
Der Zug hat doch Bremsen. Entgegen dem Titel des beliebten Mallorca-Schlagers, der nach den beiden ersten deutschen Gruppenspielen stimmungsvoll aus den Stadionlautsprechern dröhnte. Da sangen die Fans fröhlich auf den Rängen und die Nationalspieler hüpften dazu ausgelassen auf dem Rasen. Der WM-Hit schien mit zwei Auftaktsiegen gefunden, die Verbindung zwischen Mannschaft und Publikum geknüpft.