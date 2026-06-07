WM 2026: Die Lage beim DFB-Team – und die Einsatzchancen der VfB-Profis

Die deutsche Mannschaft geht mit Rückenwind, aber auch Aufgaben in die finale WM-Vorbereitung. Zwei Stuttgarter haben besonders gute Aussichten auf Spielzeit.
Die Stimme war etwas angekratzt, das T-Shirt durchgeschwitzt – der Zufriedenheit von Julian Nagelsmann taten die strapaziösen äußeren Bedingungen aber keinen Abbruch. „Es war eine gute Generalprobe, die Jungs haben einen guten Eindruck gemacht“, sagte der Bundestrainer nach dem 2:1-Erfolg gegen die USA im letzten Testspiel vor der WM. Nach dem neunten Sieg in Serie startet die deutsche Mannschaft mit Rückenwind in die nun beginnende Weltmeisterschaft – aber auch noch mit Themen und Aufgaben für die Trainingsarbeit. Der Stand rund um das DFB-Team.