WM 2026: Diagnose ist da – WM-Aus für Schlotterbeck

Der Dortmunder hat sich im WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste allem Anschein nach einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen und fällt für den Rest des Turniers aus.
Bittere Diagnose für Nico Schlotterbeck und die deutsche Nationalmannschaft: Der Innenverteidiger hat im WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) allem Anschein nach einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk erlitten und fällt für den Rest des Turniers aus. Das berichteten die Bild und Sky am Montag, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte dies nach medizinischen Untersuchungen bislang nicht.