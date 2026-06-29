Wirtschaftsfaktor Verteidigung: Rüstungskonzern setzt auf Autoindustrie

Die Verteidigungsindustrie gewinnt für Baden-Württemberg an Bedeutung. Kann sie den Personalabbau in der Automobilindustrie auffangen? Darüber hat eine hochkarätige Runde diskutiert.

Die baden-württembergische Industrie hat seit Jahrzehnten Rüstung im Programm – geredet wurde darüber kaum in Friedenszeiten. Die Zeitenwende hat die Verteidigungsindustrie auf die große Bühne gebracht. Zu den altbekannten Unternehmen wie Hensoldt oder Rheinmetall gesellen sich Hersteller, die zuvor mit Rüstung weniger befasst waren, wie Trumpf, Mercedes oder Heidelberger Druck. Und ebenso investiert eine Vielzahl kleinerer und mittlerer Firmen in militärisch relevante Produkte oder strebt zumindest Kooperationen an. Bei scheinbar unbegrenzt fließenden Milliarden vom Staat locken hohe Renditen.

Welche Rolle die Verteidigungsindustrie als Wirtschaftsfaktor für den Südwesten spielt – darüber hat auf Einladung von Stuttgarter Zeitung, Roland Berger und L-Bank am Montagabend eine hochkarätige Runde aus Politik und Wirtschaft in der L-Bank diskutiert. Angesichts der Schwäche von Audi, Mercedes & Co. kommt der Boom der Rüstungsindustrie als vermeintlicher Rettungsanker gerade recht. Allerdings wird die Rechnung nicht ganz aufgehen: Im Automobil- und Zuliefererbereich gehen zu viele Jobs verloren, ohne dass sie im Verteidigungsbereich aufgefangen werden können, wie sich in der von Joachim Dorfs, dem Chefredakteur von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, moderierten Runde zeigt.

Teilnehmerzahl bei IHK-Seminaren zu Rüstung vervielfacht

Susanne Herre, Hauptgeschäftsführerin der IHK Region Stuttgart, kann zwar vor annähernd 300 Zuhörern von einem massiv steigenden Interesse der Firmen berichten, die sich in der Verteidigungsindustrie einbringen wollen. Die Zahl der Teilnehmer an den IHK-Seminaren zur Beschaffung sei „von drei Hände voll auf 300 bis 400“ hochgegangen. Die IHK habe eigens eine Branchenbetreuung eingerichtet. Bei allen Hiobsbotschaften aus der Automobil- und Zulieferindustrie sei es auch kein Wunder, „dass unser Mittelstand an neuen Geschäftsmodellen interessiert ist“.

Herre warnt jedoch vor der Vorstellung, dass Rüstung den Wertschöpfungs- und Beschäftigungsverlust in der Autoindustrie ersetze. Sie könne nur ein Baustein sein neben KI, „Green Tech“ und anderen neuen Technologien. Die Chance liege weniger im Panzerbau. Es gebe im Land hingegen ein „super Ökosystem“ – mit einem „fantastischen Cluster von Mittelständlern, die vielleicht noch nicht wissen, dass sie mit ihrer Hochtechnologie gefragte Lieferanten sein können“.

Das Verteidigungsministerium setzt auf Wettbewerb

Nils Schmid (SPD), Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, betont, dass sich Union und SPD im Koalitionsvertrag festgelegt hätten, „dass wir auch im Bereich Verteidigung eine aktive Industriepolitik machen wollen“. Wenn der Staat jedoch in Unternehmen gehe, sollte er sich nicht ins betriebswirtschaftliche Geschehen einmischen. Mit der Industriepolitik sollen die Schlüsseltechnologien definiert werden. „Wir wollen aber nicht mehr langjährige Entwicklungszyklen mit einem Partner.“ Denn das Beschaffungswesen solle erheblich beschleunigt werden. So setze die Regierung insbesondere auf mehr Wettbewerb – gerade im Startup-Bereich mit den hohen Innovationszyklen. Kurz: „Industrie und Wettbewerb werden gekoppelt, sodass wir die besten Ergebnisse kriegen.“

Gastgeber und Gäste lauschen der spannenden Diskussion, unter anderem L-Bank-Chefin Edith Weymayr (3. v. li.) und Marcus Berret, Global Managing Director bei Roland Berger (2. v. re.). Foto: Max Kovalenko

Wichtig sei, dass dringend benötigte Systeme schnell kämen. „Früher hatten wir viel Zeit und wenig Geld – heute haben wir viel Geld und wenig Zeit“, sagt der Staatssekretär mit Verweis auf die Verteidigungsausgaben, die von der Schuldenbremse praktisch ausgenommen wurden. Dies zeigt sich zum Beispiel bei der Luftabwehr: Da wird aus anderen Ländern hinzugekauft und gleichzeitig wird mit Partnern etwas Eigenes entwickelt.

Auf Verteidigungsfähigkeit zu setzen, reicht nicht

Beispielsweise sei es eine Lehre aus dem Ukraine-Krieg, dass die Bundeswehr weitreichende Raketen benötige, die aktive Angriffe auf die kritische Infrastruktur und Bevölkerung in Deutschland unterbinden. Eine Lehre aus dem Ukraine-Krieg sei es, dass es nicht ausreicht, allein auf Verteidigungsfähigkeit zu setzen.

Die gute Nachricht sei, so Schmid, dass es in Deutschland einen „großen Konsens im demokratischen Mainstream gibt, was Verteidigungsfähigkeit angeht“. Das heißt: „Kaum eine Branche kann auf eine so hohe Verlässlichkeit setzen.“ Das staatliche Handeln ergäbe „gute Rahmenbedingungen, die von Dauer sein werden“.

Für einen russischen Staatsbürger sind die Aussichten schlecht

Auch Christoph Ruffner, Vorstandschef von Thales Deutschland, einem rasant wachsenden Unternehmen, bekennt sich zu mehr Konkurrenz. Dennoch solle die Politik nicht nur die Richtung vorgeben, sondern müsse auch Investitionssicherheit gewährleisten. Wie sich die Zeiten für die Unternehmen ändern, kann er aus der Praxis berichten. Um militärisch einsetzbare Produkte zu liefern, müssten Familienunternehmen mitunter ihre Satzung ändern – und dann sei es immer noch die Frage, ob sie sich nur an der Entwicklung von Defensivwaffen beteiligen wollen. Generell spricht sich Ruffner für eine Kooperation der Verteidigungsindustrie mit der Autoindustrie aus – er wolle nicht deren nicht mehr benötigte Werke übernehmen. „Baden-Württemberg war immer anpassungsfähig und wird es immer sein – das ist unsere Stärke.“ Gemeinsam werde man es schaffen, auch wenn es seine Zeit brauche.

„Wer aber als Zulieferer meint, er kann sein Heil in der Verteidigungsindustrie suchen, der wird scheitern“, sagt Schmid. Auch der Thales-Chef mahnt ein Realitätsbewusstsein bei den Unternehmen an: Hürden tun sich schon beim Personal auf, das grundsätzlich sicherheitsüberprüft wird. Für einen russischen Staatsbürger, meint Ruffner, dürfte die Einstellung gerade schwierig sein. Auch für die Produkte braucht es spezielle Zertifizierungen. Ein Gehäuse etwa muss besondere Voraussetzungen erfüllen, um im Einsatz standhalten zu können.

Die Industrie braucht den langen Atem der Politik

Stefan Schaible, Global Managing Partner beim Beratungsunternehmen Roland Berger, zeigt sich – bei aller Begeisterung über die neuen Chancen für die Südwest-Industrie – immer wieder als Mahner. Viele Unternehmen seien „Weltklasse“. Doch „eine bloße Anpassung der Produktion bei Dual-use-Produkten genügt nicht, um die Wirtschaft voranzubringen – entscheidend sind Innovationen, zum Beispiel im Bereich Cybersecurity, „um die IT-Resilienz nachhaltig zu stärken“, sagt er. Zudem sei die Verteidigungsindustrie „einzigartig, da Staaten als Nachfrager agieren“. Sie brauche „Planungssicherheit und einen langen Atem der Politik, damit Investitionen auf Basis einer klaren Strategie gezielt erfolgen können.“ Verteidigung sei „eine essenzielle Fähigkeit eines Landes – dafür müssen die notwendigen finanziellen Mittel bereitgestellt werden“.

Gemeint ist auch die Notwendigkeit eines gemeinsamen europäischen Nuklearschirms – darauf habe er schon vor fünf Jahren hingewiesen. Er sei sich auch sicher, dass es dazu im Hintergrund schon Gespräche mit den Franzosen gebe.

„Erste Anzeichen von Rüstungsinflation“

In der abschließenden Publikumsrunde wurde Schmid gefragt, wie die Regierung mit dem Problem der Steuerverschwendung umgehe – nachdem die Monopolkommission gerade erst vor überteuerten Rüstungsgeschäften gewarnt hat. „Es gibt erste Anzeichen für eine Rüstungsinflation angesichts steigender Preise für Beschaffungen.“ Dagegen versuche man mit innovativen Wettbewerbsmodellen anzugehen. Neu sei auch, dass sich der Bund vom Auftragnehmer nachweisen lassen könne, ob der Preis gerechtfertigt sei. „Wir müssen die Zeit ohne Bindung an die Schuldenbremse verantwortungsvoll nutzen.“ Da schaue allerdings auch der Bundestagshaushaltsausschuss genau hin.

Auf die Frage nach den Studienvoraussetzungen bei Thales lehnt dessen CEO neue rüstungsspezifische Studiengänge ab. Maschinenbau, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen – all die bekannten Studiengänge seien willkommen. Es geht eher um die betrieblichen Erfahrungen, die danach gesammelt werden. Angesichts des Personalabbaus in der Automobilindustrie habe man die Bundesagentur für Arbeit aufgefordert, die Fachkräfte erst dann zu schulen, wenn sie in einem Unternehmen ankommen – statt schon nach dem Verlust des alten Arbeitsplatzes. „Da ist auch Bereitschaft zur Diskussion da.“