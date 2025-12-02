Winfried Kretschmann: Sorgen bei Stuttgart 21 schaden deutschem Image

1 Winfried Kretschmann (Archivbild) Foto: SWR/SWR - Südwestrundfunk

Wann Stuttgart 21 fertig wird, ist derzeit völlig unklar. Was Baden-Württembergs Ministerpräsident dazu sagt.











Die großen Probleme beim Bahnprojekt Stuttgart 21 und die wiederholte Verschiebung der Eröffnung schaden aus Sicht des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann dem Ansehen des Landes. „Was ist das für ein Blick auf die Ingenieursnation Deutschland?“, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. „Das ist für unser Image als Land höchst prekär, was mit der Bahn und den Großprojekten ist.“