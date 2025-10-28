Wilhelma hinter den Kulissen: Besuch bei unseren nächsten Verwandten – den Menschenaffen

Sie spielen mit Holzwolle, spielen Fangen, schaukeln oder ruhen aus. Die Tiere, die mit uns ganz nah verwandt sind, die Bonobos in der Wilhelma. Ein Besuch im Affenhaus.
„Mich fasziniert die Verhaltensähnlichkeit, man erkennt sich und die Tiere erkennen einen“, sagt Kerstin Ludmann, Kuratorin der Menschenaffen in der Wilhelma. An diesem regnerischen Tag kniet sie vor der Scheibe und winkt der Jüngsten der Affengruppe, Kila. Sie ist im Dezember 2023 geboren worden und hat einen Ast in der Hand, mit dem sie spielt. Die älteren Bonobos zeigen ihr, was sie damit machen kann, nämlich aus der Stocherbox an Essbares kommen. „Damit imitieren wir ihr natürliches Verhalten, in Termitenhäufen zu stechen“, sagt Ludmann. Kila kommt auf einmal ganz nah an die Scheibe. Ludmann strahlt. Und nicht nur sie, auch ein kleines Kind nebenan, das ebenso dicht aufrecht an der Scheibe steht. Deren Mutter erklärt ganz begeistert: „Schau, das ist ein Affenbaby. Es ist auch so klein wie Du“. Kind und Kila betrachten sich gegenseitig.