Wiesn geschlossen: Was ist mit den Reservierungen?

Das Oktoberfest in München bleibt am heutigen Mittwoch bis mindestens 17 Uhr geschlossen. Der Grund ist eine Bombendrohung, die nach Angaben von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Zusammenhang mit dem Großeinsatz im Münchner Norden steht. Man habe ein Schreiben desselben Täters erhalten, das ernst genommen werde, erklärte Reiter laut Bayerischem Rundfunk (BR24). Die Polizei bestätigte zudem, dass mögliche Zusammenhänge mit der Theresienwiese geprüft werden.