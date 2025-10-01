Wiesn geschlossen: Was ist mit den Reservierungen?
Was ist mit den gebuchten Tischen? Foto: Sandra Alkado / shutterstock.com

Die Wiesn bleibt bis auf Weiteres geschlossen, da es aktuell zu Ermittlungen wegen einer Bombendrohung kommt. Was wird aus den Tischreservierungen?

Das Oktoberfest in München bleibt am heutigen Mittwoch bis mindestens 17 Uhr geschlossen. Der Grund ist eine Bombendrohung, die nach Angaben von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Zusammenhang mit dem Großeinsatz im Münchner Norden steht. Man habe ein Schreiben desselben Täters erhalten, das ernst genommen werde, erklärte Reiter laut Bayerischem Rundfunk (BR24). Die Polizei bestätigte zudem, dass mögliche Zusammenhänge mit der Theresienwiese geprüft werden.

 

Auswirkungen auf Wiesn-Besucher

Für die zahlreichen Gäste bedeutet die Schließung, dass sie vorerst nicht auf das Festgelände gelangen. Betroffen sind insbesondere Besucher mit Tischreservierungen in den Festzelten, die oft zusätzlich auch Verzehrgutscheine gekauft haben. Betroffene Gäste sollten in den AGB der Festzelte nachschauen, welche Regelungen für den Fall einer behördlich angeordneten Schließung gelten. Die Festzelte haben hier unterschiedliche Rückerstattungsrichtlinien. Die Verzehrgutscheine können teilweise auch in den Gaststätten der Festzeltbetreiber in München eingelöst werden.

Wie lange bleibt die Wiesn geschlossen?

Nach Angaben des ZDF soll die Sperre zunächst bis 17 Uhr gelten. Ob das Fest danach wieder öffnet, hängt von den laufenden Ermittlungen ab. Laut Polizei wurden im betroffenen Wohnhaus in Lerchenau Sprengfallen gefunden, die von Spezialkräften entschärft werden mussten. Ein schwer verletzter Mann, der in der Nähe aufgefunden wurde, ist mittlerweile verstorben. Eine weitere Person wird vermisst, von der laut Polizei aber keine Gefahr ausgeht.

 