1 Ema Kerqota (rechts) brachte die Waldebene-Frauen in Führung, am Ende stand aber eine bittere Niederlage. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Der Oberliga-Spitzenreiter unterliegt überraschend beim Außenseiter Eutingen. Besser machen es die Frauen des VfB Stuttgart II in ihrem Halbfinalspiel.











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Der Trainer Manuel Strobel konnte es auch am Tag danach noch nicht fassen: „Unglaublich, was für zwei Eier wir uns bei den Gegentoren ins Osternest gelegt haben.“ Und bitter, welche Folgen dies hat: Nicht nur, dass die Fußballerinnen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost mit ihrer 1:2-Niederlage am Karsamstag beim klassentieferen SV Eutingen den greifbar nahen erstmaligen Einzug ins Verbandspokalfinale verspielt haben. Auch ist die damit verbundene tolle Zugabe futsch: Mit einem Sieg hätte Strobels Mannschaft für die nächste Saison bereits die DFB-Pokalteilnahme sicher gehabt. Vielleicht ein Traumlos wie Bayern, Wolfsburg oder Hoffenheim? Vorbei!