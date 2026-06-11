Bundestrainer Julian Nagelsmann will sich bei einem WM-Sieg zusammen mit David Raum ein Tattoo stechen lassen. Der Spieler hat nun verraten, was er davon hält.

DFB-Profi David Raum (28) lässt Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) entscheiden, wie ihr mögliches Partner-Tattoo aussehen wird. Auf einer Pressekonferenz im WM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Winston-Salem wurde der Spieler auf die Aussagen seines Trainers im Nominierungsvideo zur WM angesprochen. Darin erklärt der 38-Jährige, die meiste Angst mache ihm "unser gemeinsames Tattoo beim WM-Titel". Er fügte hinzu: "Aber nicht, weil ich Angst habe vor dem Tattoo stechen, sondern weil ich glaube, dass wir bei dir keinen Platz mehr finden."

David Raum: "Er kann sich das aussuchen" Raum verriet auf der Pressekonferenz nun dazu, dass er, als er das Nominierungsvideo gesehen habe, sich schon gedacht habe: "Da hat er sich was vorgenommen." Und spielte damit offenbar auf das Medieninteresse zu der Wette an. "Ich habe schon so viele Tattoo-Fragen um die Ohren gefeuert bekommen, dass ich es eigentlich nicht mehr hören kann", sagte er und fügte hinzu: "Aber jetzt ist das Thema wieder aufgekommen und ich bin wirklich am Ende offen für alles. Er kann sich das aussuchen. Ich glaube, es ist sein Erstes, er wird auf jeden Fall aufgeregter sein als ich, vielleicht muss ich Händchen halten, aber das kriegen wir dann schon auch hin."

Der Spieler ergänzte: "Wegen der Stelle und was es dann wird, bin ich relativ offen, da wird uns dann schon was einfallen."

Damit steht wohl fest, dass die beiden ihr Tattoo-Vorhaben bei einem WM-Sieg auch wirklich umsetzen wollen. Erst einmal steht nun aber der Auftakt des Turniers in Mexiko, Kanada und USA an. Am heutigen Donnerstag findet das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika statt, es wird im ZDF übertragen, um 21 Uhr deutscher Zeit. Auch MagentaTV zeigt alle Spiele. Am Sonntag (Das Erste, 19 Uhr) startet dann die DFB-Elf in Houston in das Turnier. Der Gegner heißt Curaçao.