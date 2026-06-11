Bundestrainer Julian Nagelsmann will sich bei einem WM-Sieg zusammen mit David Raum ein Tattoo stechen lassen. Der Spieler hat nun verraten, was er davon hält.
DFB-Profi David Raum (28) lässt Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) entscheiden, wie ihr mögliches Partner-Tattoo aussehen wird. Auf einer Pressekonferenz im WM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Winston-Salem wurde der Spieler auf die Aussagen seines Trainers im Nominierungsvideo zur WM angesprochen. Darin erklärt der 38-Jährige, die meiste Angst mache ihm "unser gemeinsames Tattoo beim WM-Titel". Er fügte hinzu: "Aber nicht, weil ich Angst habe vor dem Tattoo stechen, sondern weil ich glaube, dass wir bei dir keinen Platz mehr finden."