Schwimmen kostet viel Energie - die richtige Ernährung ist daher entscheidend. Weltmeisterin Leonie Beck verrät, welche Mahlzeiten vor dem Training ideal sind und warum die ersten 60 Minuten danach so entscheidend für die Regeneration sind.
Wer regelmäßig schwimmt, kennt es: Manche Trainingseinheiten fühlen sich leicht und kraftvoll an, andere dagegen zäh und erschöpfend. Neben Trainingsumfang und Technik spielt ein oft unterschätzter Faktor eine zentrale Rolle - die Ernährung. Denn beim Schwimmen verbraucht der Körper je nach Stil und Intensität etwa 500 bis 900 Kalorien pro Stunde - das muss wieder aufgeholt werden.