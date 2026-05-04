Weissenhof-Anwohner in Sorge: Zur Bauaustellung 2027 in Stuttgart Blick ins Schlafzimmer?

Zum 100. Geburtstag der Weissenhofsiedlung auf dem Killesberg startet 2027 die Internationale Bauausstellung (IBA). Nicht alle Bewohner sind begeistert.
Die Landeshauptstadt schmückt sich 2027 mit der Internationalen Bauaustellung (IBA). Auf dem Killesberg lässt die Kommune dazu Am Weissenhof 1/1 für rund 20 Millionen Euro ein neues Besucher- und Informationszentrum samt Café auf 1300 Quadratmetern hochziehen. Das neue Weissenhof-Forum aus Recyclingbeton, Holz und Lehm nach den Plänen der Berliner Architekten Barkow Leibinger soll zum Jahresende fertig sein. Von dort aus sind es bei der IBA 2027 nur ein paar Schritte zum Beispiel zur Brenzkirche, die eben ihr 1938 in der Nazi-Zeit aufgesetztes Satteldach verliert, und zur 1927 eröffneten Werkbund-Siedlung mit den weltbekannten Corbusier-Häusern.