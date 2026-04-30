Die Region dringt auf kürzere Wege durch die S-21-Baustelle, der Stuttgarter OB wartet mit einem eigenen Vorschlag auf – und bekommt Beifall von unerwarteter Seite.
Die Erkenntnis erstreckt sich weit über die politischen Lager: die Situation für Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof, die wegen Stuttgart 21 weite Umwege auf sich nehmen müssen, muss dringend verbessert werden. Dass die Bahn in einem zeitintensiven Prozess ein neues Inbetriebnahmekonzept für Stuttgart 21 austüftelt, das auch für Verkürzungen der langen Wege sorgen könnte, erhöht den Handlungsdruck.