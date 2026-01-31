Wechsel im Mercedes Top-Management: Ola Källenius bekommt einen neuen Stabschef – Warum die Wahl auf ihn fiel

Claudius Steinhoff wird die neue „rechte Hand“ von Konzernchef Ola Källenius und löst damit Ida Wolf ab. Die Stelle gilt als Karrieresprungbrett für junge Führungskräfte bei Mercedes.
Mercedes-Benz besetzt eine Schlüsselposition im Top-Management neu: Zum 1. Februar 2026 übernimmt Claudius Steinhoff die Rolle des Chief of Staff von Konzernchef Ola Källenius und leitet zugleich das Corporate Office. Der 38‑Jährige ist damit für die strategische Koordination von Vorstand und Aufsichtsrat verantwortlich und gehört fortan zu den engsten Mitarbeitern Källenius’ – eine Funktion, die im Konzern als Karrieresprungbrett gilt.