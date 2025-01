1 Verkalkungen im Spülkasten verursachen oft Probleme. Wie Sie Ihren WC-Spülkasten reinigen & entkalken, erfahren Sie hier. (Anleitung) Foto: New Africa / Shutterstock.com

Wo Wasser fließt, da setzt sich auch Kalk ab. Gerade in Regionen mit hartem Wasser können dadurch mit der Zeit immer mehr Kalkablagerungen im Toilettenspülkasten entstehen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Spülkasten mit einfachen Hausmitteln entkalken.











Wenn der Spülkasten langsam verkalkt, bleibt dies oft lange unbemerkt. Mit der Zeit können Kalkablagerungen im Toilettenspülkasten allerdings zu Problemen führen. Die Folgen sind dann meist ein langsameres Auffüllen des Spülkastens oder eine schwache Spülung. Auch wenn das Wasser nach der Spülung nachläuft und nur schwer aufhört zu laufen (oder erst nach mehrmaligen Drücken auf den Spülknopf), sind meist Kalk und Verunreinigungen im Spülkasten (am Schwimmer und/oder der Heberglocke) der Grund. In seltenen Fällen kann dann auch der Überlauf blockieren, was sogar zu Wasserschäden führen kann.