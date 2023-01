1 So setzen Sie Natron zur Waschmaschinenreinigung ein. Foto: Leestudio / shutterstock.com

Natron in die Waschmaschine? So funktioniert die Reinigung mit dem Hausmittel. Folgen Sie einfach der Anleitung.















Natron hat viele Anwendungsgebiete im Haushalt. Unter anderem lässt sich damit die Waschmaschine von Gerüchen befreien. Wie das genau funktioniert und welche weiteren Hausmittel sinnvoll für die Reinigung sind, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Natron in die Waschmaschine

Sie können das Natron entweder direkt in die Waschtrommel oder in das Waschmittelfach geben. Empfehlenswert ist eine Tasse voll. Lassen Sie die Waschmaschine dann auf der höchsten Stufe bei 90 bis 95 Grad durchlaufen.

Waschmaschine mit Essig und Natron reinigen

Wenn Sie zusätzlich zum Natron Essig in die Waschmaschine geben, hilft das beim Entkalken. Geben Sie das Natron in die Trommel und den Essig in das Weichspülerfach. Lassen Sie die Waschmaschine dann auf der höchsten Stufe einmal durchlaufen.

Waschmaschine mit Zitronensäure und Natron entkalken

Statt Essig können Sie auch Zitronensäure verwenden: Geben Sie eine Tasse Natron in die Waschtrommel und ein bis zwei Löffel Zitronensäure in das Weichspülerfach. Wählen Sie das Kochwäscheprogramm und lassen Sie die Waschmaschine einmal durchlaufen.

Statt Natron: Waschmaschine mit Backpulver reinigen?

Backpulver enthält zwar Natron und kann ebenfalls zum Reinigen der Waschmaschine verwendet werden, günstiger ist es aber, reines Natron zu verwenden. Dieses erhalten Sie im Handel günstig in großen Mengen. Außerdem können Sie damit nicht nur die Waschmaschine reinigen: Es lässt sich zum Beispiel auch zur Abflussreinigung, als Geruchsentferner oder zur Herstellung von DIY-Reinigern verwenden, um nur einige Anwendungsfälle zu nennen.

Waschmaschinenreinigung mit Natron: Wie oft?

Das englischsprachige Verbrauchermagazin „Consumer Reports“ empfiehlt, die Waschmaschine alle 50 Waschgänge zu reinigen. Hierzu können Sie Natron mit Essig oder Zitronensäure verwenden. Moderne Waschmaschinen verfügen jedoch meist über eine Selbstreinigungsfunktion, die Sie alternativ nutzen können. Sollten Sie keines der Hausmittel zu Hause haben, können Sie ein Waschmittel mit Bleiche ins Waschmittelfach geben und die Waschmaschine ohne Füllung im heißesten Programm durchlaufen lassen.