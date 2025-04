Was geschah am Elite-Internat Notre-Dame de Bétharram?

Missbrauch an katholischer Schule in Frankreich

1 Malerisch gelegen und voller dunkler Geheimnisse: An der katholischen Eliteschule Notre-Dame de Bétharram in Südfrankreich sind über Jahrzehnte Schüler drangsaliert, geschlagen und sexuell missbraucht worden. Foto: Imago/Bestimage

Eine unfassbare Missbrauchsaffäre in einem katholischen Elite-Internat erschüttert Frankreich und setzt Premierminister François Bayrou unter Druck. Was hat Bayrou als damaliger Bildungsminister von der Gewalt und dem Missbrauch durch Lehrer und Priester gewusst? Und: Was geschah an anderen katholischen Schulen?











Es ist einer der größten pädokriminellen Skandale der katholischen Kirche in Frankreich. Und einer, der zum politischen Stolperstein für Premierminister François Bayrou werden könnte: An der katholischen Elite-Schule Notre-Dame de Bétharram am Fuß der Pyrenäen haben Lehrer und Betreuer nach Aussagen von Betroffenen über Jahrzehnte hinweg Schüler geprügelt und sexuell missbraucht und dieses höchst effizient vertuscht.