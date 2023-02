1 Sorgen für einen extravaganten Augenaufschlag: Falsche Wimpern. Foto: puhhha / shutterstock.com

Fake Lashes verleihen Ihren Augen noch mal einen ganz anderen Augenaufschlag. Jüngst kam auf TikTok die Geschichte auf, dass Fake Lashes von Prostituierten erfunden wurden, um beim Oralverkehr kein Sperma in die Augen zu bekommen. Ob diese kuriose Geschichte stimmt, erfahren Sie hier.

Hintergrund von Fake Lashes: Von Prostituierten oder nicht?

Die vermeintlich von Prostituierten erfundenen Fake Lashes wurden laut Internetlegende damals auch „Cumbrellas“ genannt, eine Wortzusammensetzung aus Umbrella (deutsch: Regenschirm) und Cum (deutsch: Sperma). Laut Urban Dictionary erfand die Prostituierte Gerda Puridle die Lashes 1882 in London. Wer diese Geschichte glaubt, der liegt leider falsch.

Lange Wimpern schon im alten Rom und in der Antike Schönheitsmerkmal

Schon im alten Ägypten wurden Wimpern und Lider mit Kohle angemalt, um das Auge voller erscheinen zu lassen. In weiteren Regionen und Ländern wie beispielsweise im alten Rom, in Griechenland und Japan galten lange Wimpern ebenfalls als Schönheitsmerkmal. Schriftlich festgehalten wurde allerdings erst 1879, dass Wimpern länger wachsen können, wenn man regelmäßig die Spitzen schneidet. Damit konnte man die natürliche Schönheit fördern, ohne direkt auf künstliche Alternativen setzen zu müssen.

Die ersten Fake Lashes

Während unterschiedliche Techniken zur Wimpernverlängerung ausgetestet wurden, sind die heutigen künstlichen Wimpern von Haarspezialist Karl Ludwig Nessler (im Übrigen auch Erfinder der Dauerwelle) Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden, hergestellt und patentiert worden. Ab 1903 begann er in seinem Londoner Salon mit dem Verkauf von künstlichen Streifenwimpern aus Menschenhaar, die an Fischhaut befestigt waren. Die ersten aufklebbaren Wimpern gab es ab 1911 und sind von der Kanadierin Anna Taylor patentiert worden. Populär wurden Fake Lashes allerdings erst in den Zwischenkriegsjahren. Großen Anteil hatte dabei der Aufstieg von Hollywood, da in der Filmindustrie nun vermehrt falsche Wimpern eingesetzt wurden.

Bis heute wurden Fake Lashes immer weiterentwickelt. Während man von allen Beauty-Marken falsche Wimpern erwerben kann, werden beispielsweise auch Wimpernliftings oder Wimpernwellen als Dienstleistung angeboten. Mehr dazu lesen Sie hier: Das ist der Unterschied zwischen einer Wimpernwelle und einem Wimpernlifting.

Fazit

Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass sich Fake Lashes tatsächlich einfach aus Schönheitsgründen etabliert haben. Woher die vor allen Dingen über TikTok verbreitete Geschichte in Verbindung mit Prostitution kommt, ist unklar.