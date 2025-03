1 Kommt die Wehrpflicht zurück? Warum 2025 über eine Wiedereinführung diskutiert wird, welche Gründe dahinterstecken und was das für junge Menschen bedeutet. Foto: Ryan Nash Photography / Shutterstock.com

Wird die Wehrpflicht in Deutschland bald zurückkehren – und was würde das für junge Menschen und die Bundeswehr bedeuten? Die aktuelle Debatte zeigt, warum das Thema plötzlich wieder so brisant ist. Die Gründe zusammengefasst.











Die Wehrpflicht wurde 2011 ausgesetzt. Damaliger Verteidigungsminister war Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU). Aktuell ist es ebenfalls die CSU, welche diese Entscheidung am liebsten noch in diesem Jahr wieder rückgängig machen will und damit die Debatte um die Wiedereinführung der Bundeswehr-Wehrpflicht erneut anheizt. Hinter der Debatte stehen mehrere Gründe – von der aktuellen Sicherheitslage bis hin zum Personalmangel in der Bundeswehr.