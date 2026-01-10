Warnung wegen Triebschnee: Lawinengefahr in bayerischen Alpen steigt

Wintersportler sollten in den Bergen besondere Vorsicht walten lassen. In manchen Teilen der Alpen erreicht die Lawinengefahr die vierte von fünf Stufen
Die Lawinengefahr in den bayerischen Alpen ist weiter angestiegen: Oberhalb der Waldgrenze ist die Gefahr nach Einschätzung des Lawinenwarndienstes nun groß, das entspricht der Warnstufe vier von fünf. Unterhalb der Waldgrenze ist die Lawinengefahr erheblich, was der Warnstufe drei von fünf entspricht. Besonders betroffen sind den Angaben nach die Allgäuer Alpen.