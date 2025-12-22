Die längste Nacht und gleichzeitig der kürzeste Tag des Jahres war Sonntag, der 21.12.2025. Nun werden die Tage wieder länger. Das allerdings nur langsam. Einen Überblick über die wichtigsten Infos zur Wintersommerwende.

Am Sonntag, dem 21. Dezember 2025, war mit der Wintersonnenwende der kürzeste Tag und zugleich die längste Nacht des Jahres. Gerade einmal 8 Stunden und 14 Minuten war dieser Tag kurz (1). Nun werden die Tage wieder länger. Gleichzeitig ist die Wintersonnenwende auch der Winteranfang.

Was ist die Wintersonnenwende? Die Sonnenwende (auch Solstitium genannt) findet zweimal im Jahr statt und ist der höchste- bzw. der niedrigste Sonnenstand der Mittagszeit des Jahres. Bei der Wintersonnenwende am 21.12.2025 hat die Sonne den tiefsten Stand des Jahres während der Mittagszeit. Dies ist somit auch der kürzeste Tag des Jahres, da durch den tiefen Stand der Sonne, der Sonnenaufgang erst um 8:14 Uhr und der Sonnenuntergang bereits um 16:28 Uhr stattfand (1). Die Sommersonnenwende markiert hingegen den Tag im Jahr, an dem die Sonne mittags ihren höchsten Stand erreicht. Ganze 16 Stunden und 7 Minuten wird der 21. Juni 2026 bei uns lang.

Grund für die beiden Sonnenwenden ist übrigens die Schräglage der Erdachse. Durch diese nimmt die Sonne nämlich einmal nördlich und einmal südlich im Jahr die Position mit dem größten Winkelabstand ein, während die Erde auf der Umlaufbahn um die Sonne wandert. Auf der Südhalbkugel sind die Verhältnisse umgekehrt. Wenn dort Sommer ist, ist auf der Nordhalbkugel Winter.

Erst werden die Tage nur langsam länger

Bemerkbar machen sich die längeren Tage allerdings erst mehrere Wochen nach der Wintersonnenwende, denn in der ersten Zeit nach dem 21.12.2025 werden die Tage nur um wenige Sekunden pro Tag länger (2). Bereits drei Wochen später verlängern sich die Tage aber schon um etwa 2 Minuten pro Tag und sechs Wochen nach der Wintersonnenwende wird ein Tag sogar knapp über 3 Minuten länger als der vorherige.

Ab dem 21.12.2025 geht zuerst die Sonne später unter

Tatsächlich ist es sogar so, dass der Sonnenaufgang noch bis Anfang Januar jeden Tag etwas später stattfindet. Erst dann beginnt die Sonne wieder allmählich früher aufzugehen. Der Grund, warum die Tage dennoch bereits ab dem 21.12.2024 länger werden, ist der, dass sich der Sonnenuntergang täglich mit größeren Sprüngen nach hinten verschiebt als der Sonnenaufgang.