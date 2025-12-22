Die längste Nacht und gleichzeitig der kürzeste Tag des Jahres war Sonntag, der 21.12.2025. Nun werden die Tage wieder länger. Das allerdings nur langsam. Einen Überblick über die wichtigsten Infos zur Wintersommerwende.
Am Sonntag, dem 21. Dezember 2025, war mit der Wintersonnenwende der kürzeste Tag und zugleich die längste Nacht des Jahres. Gerade einmal 8 Stunden und 14 Minuten war dieser Tag kurz (1). Nun werden die Tage wieder länger. Gleichzeitig ist die Wintersonnenwende auch der Winteranfang.