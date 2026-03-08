Wahlparty der AfD in Stuttgart: Markus Frohnmaier jubelt kurz und verlässt dann die Party

Kleiner als geplant fiel die Party der AfD aus: Weil ein Hotel in der City kurzfristig den Mietvertrag kündigte, zog die Partei in ihre Geschäftsstelle in Möhringen um.
Kurz vor dem Wahlabend habe man nochmal umdisponieren müssen. Die AfD wollte eigentlich ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Baden-Württemberg im Herzen der Landeshauptstadt feiern. Doch das Hotel, in dem man Räume angemietet hatte, habe wenige Tage vorher abgesagt. „Zu viel Polizei, zu viel BKA, das wollten die nicht“, sagt Marc Bernhard, der stellvertretende Landesvorsitzende der AfD Baden-Württemberg.