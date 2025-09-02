Wahlen: Weniger Demokratie wagen

Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour möchte das Wahlrecht reformieren. Seine Ideen würden die Demokratie schwächen, sagt unser Berliner Korrespondent Norbert Wallet.
Die Mitglieder des Präsidiums des Bundestages vertreten das höchste Gremium demokratischer Willensbildung. Sie sind herausgehobene Diener der Demokratie. Man darf von ihnen erwarten, in ihren Worten und Initiativen diese Demokratie zu stärken. Der grüne Vizepräsident Omid Nouripour ist nun mit einer Idee vorstellig geworden, die genau das Gegenteil erreichen würde: Sie würde die Demokratie schwächen.