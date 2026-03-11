Bushido wohnt erst seit wenigen Wochen mit seiner Familie in Grünwald. Bei der Bürgermeisterwahl in der bayerischen Gemeinde erhielt der Rapper nun drei Stimmen - ohne jemals kandidiert zu haben.

Eigentlich wollte Bushido (47) im beschaulichen Grünwald vor allem eines: Ruhe finden und den Fokus auf sein Familienleben mit Ehefrau Anna-Maria (44) und den acht Kindern legen. Doch kaum ist der Rapper in die bayerische Gemeinde bei München gezogen, findet er sich ungeplant in der Politik wieder. Bei der Bürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag erhielt Bushido drei Stimmen - und das ganz ohne offizielle Kandidatur.

Die Situation im Rathaus von Grünwald war in diesem Jahr ungewöhnlich. Da für den langjährigen Amtsinhaber Jan Neusiedl (CSU) kein offizieller Herausforderer antrat, stand nur sein Name auf dem Stimmzettel. In einem solchen Fall erlaubt das bayerische Wahlrecht den Bürgern jedoch eine Besonderheit: Sie können in ein freies Feld den Namen einer beliebigen wählbaren Person eintragen.

Bushido erhielt drei Stimmen

Von dieser Möglichkeit machten insgesamt 846 Wähler Gebrauch. Während Neusiedl mit 84 Prozent der Stimmen souverän in seine fünfte Amtszeit gewählt wurde, tauchte unter den "wählerbenannten Kandidaturen" gleich dreimal der Name Anis Ferchichi, so Bushidos bürgerlicher Name, auf. Damit erhielt der Rapper immerhin 0,1 Prozent der Stimmen.

Obwohl drei Stimmen bei Weitem nicht für ein politisches Amt reichen, lieferte sich Bushido damit ein kurioses Fernduell mit anderen prominenten Namen: Fußballlegende Karl-Heinz Rummenigge, der seit vielen Jahren in Grünwald lebt, erhielt eine Stimme. AfD-Politikerin Alice Weidel, die in der Schweiz lebt, kam auf zwei Stimmen. Der Linken-Vorsitzende Jan van Aken, der ebenfalls nicht in der Gemeinde wohnt, erhielt eine Stimme.

Umzug nach Grünwald erst vor wenigen Wochen

Bushido und seine Familie waren erst Anfang des Jahres nach Grünwald gezogen und leben dort auf einem beeindruckenden Anwesen, das laut Medienberichten 33 Millionen Euro gekostet haben soll. Mit 19 Zimmern und über 800 Quadratmetern Wohnfläche bietet das neue Zuhause genug Platz für den geplanten Neustart nach den turbulenten Jahren in Dubai.

Ob der Rapper nun eine Zweitkarriere in der Kommunalpolitik anstrebt, bleibt fraglich. Vorerst dürfte er mit seiner "Alles wird gut"-Tour, dem Job als Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" und dem Einleben in der neuen bayerischen Heimat voll ausgelastet sein.