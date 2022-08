1 Manchmal denkt man einfach nicht mehr an die Wäsche... Foto: Africa Studio / shutterstock.com

Sie haben die Wäsche nach dem Waschen in der Waschmaschine vergessen? Was Sie mit der Ladung tun sollten, lesen Sie hier.















Nach Feierabend noch schnell eine Ladung Wäsche eingeschaltet und dann vergessen, sie noch herauszuholen, bevor man ins Bett ist. Dieses Szenario wird vielen bekannt vorkommen. Vermutlich hat jeder schon mal eine Ladung Wäsche in der Waschmaschine vergessen. Aber ist das schlimm?

Wäsche lag über Nacht in der Waschmaschine

Wenn man die Wäsche über Nacht in der Waschmaschine vergessen hat, reicht es meist aus, sie am nächsten Morgen direkt herauszuholen. Einige Stunden in der Waschmaschine sollten nichts ausmachen. Als Faustregel wird oft genannt, dass 8 bis 12 Stunden in der Waschmaschine der nassen Wäsche nichts ausmachen. Es gibt jedoch einen besseren Gradmesser als irgendwelche Faustregeln oder das Bauchgefühl: Die Nase.

Wäsche in der Waschmaschine vergessen? Geruchstest machen!

Sollte die Wäsche länger in der Waschmaschine gelegen haben, nehmen Sie ein Teil heraus und riechen Sie daran. Sollte es muffig riechen, muss die Wäsche erneut gewaschen werden. Riecht die Wäsche frisch, wie sie soll, können Sie diese aufhängen. Schütteln Sie die davor aber gut aus, um Falten vorzubeugen.

Was tun, wenn die Wäsche stinkt?

Falls die feuchte Wäsche muffig riecht, sollten Sie sie erneut bei einer möglichst heißen Temperatur waschen. Der Geruch kann von Bakterien oder im schlimmsten Fall von Schimmel herrühren, wenn die Wäsche über mehrere Tage in der Waschmaschine gelegen hat. Manchmal kann sich der Geruch auch erst nach dem Trocknen bemerkbar machen. Verwenden Sie dann eine möglichst hohe Waschtemperatur und geben Sie eine halbe Tasse weißen Essig direkt auf die Wäsche. Alternativ können Sie auch ein Hygienewaschmittel (Auf Amazon kaufen / ANZEIGE) verwenden, das Gerüche beseitigt. Sollte der muffige Geruch selbst nach erneutem Waschen bleiben, kann ein Enzymreiniger (Auf Amazon bestellen / ANZEIGE) dabei helfen, die Gerüche aus der Wäsche zu bekommen.

Waschmaschine ebenfalls reinigen

Sollten Sie eine Ladung Wäsche in der Waschmaschine vergessen haben, sollten Sie im Anschluss sicherheitshalber auch die Trommel reinigen. So stellen Sie sicher, dass keine Bakterien oder Schimmelsporen überleben. Eine ausführliche Anleitung zur Reinigung und Desinfektion von Waschmaschinen finden Sie in unserem Ratgeber.