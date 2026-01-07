Wärmewende im Heizungskeller: Warum sind Wärmepumpen vor allem in Deutschland so teuer?

Mehrere zehntausend Euro kostet auch in Stuttgart eine Wärmepumpe – ein starkes Hemmnis für die Wärmewende. Etwa in England sind die Geräte viel günstiger. Wie kann das sein?
Viele Eigentümer und Vermieter wären bereit, mehr für den Klimaschutz zu tun und ihre alte Gas- oder gar Ölheizung endgültig ins Nirwana zu befördern – zumal die Betriebskosten für eine neue Wärmepumpe in aller Regel unschlagbar niedrig sind. Doch es gibt eine riesige Hürde: die im Vergleich zu einer Gastherme hohen Investitionskosten. Bei einer Veranstaltung unserer Zeitung zum Heizen beklagte ein Stuttgarter Leser jüngst, er bekomme kein einziges Angebot unter 50 000 Euro.