Vorwürfe im Landtag: Schulterschluss erhitzt Gemüter

1 Der Verbrenner wird geliebt und gehasst. Foto: dpa/Marijan Murat

Verkehrsminister Winfried Hermann wirft in der Verbrenner-Debatte FDP und CDU zu viel Nähe zur AfD vor. Das weckt Emotionen bei den Betroffenen.











Wenige Themen werden derzeit so leidenschaftlich diskutiert wie das Verbrenner-Aus. Der Landtag von Baden-Württemberg ist sicher nicht das Gremium, das letztlich darüber befinden wird – das hindert die Abgeordneten aber nicht, sich die Köpfe zornesrot zu reden. „Eintreten für Rückabwicklung des Verbrenner-Aus“ heißt der entsprechende Antrag der AfD – im Vorwahlkampf wird das ein tumultartiger Austausch an Argumenten und Anschuldigungen.