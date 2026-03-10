Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte am Dienstagmittag zum Leonberger Johannes-Kepler-Gymnasium. Dort wurde Pfefferspray versprüht. Jetzt sind Einzelheiten bekannt.
Ein Streit zwischen einer Schülerin und einem Schüler war laut Polizei der Ausgangspunkt für einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften am Dienstagmittag in Leonberg. Am Johannes-Kepler-Gymnasium in der Lindenstraße seien die beiden Jugendlichen offenbar aneinander geraten, sie hätten sich auch gegenseitig geschlagen. Schließlich gipfelte die Auseinandersetzung darin, dass der Schüler einen Reizstoff – mutmaßlich Pfefferspray – versprühte. Das hatte erhebliche Folgen.