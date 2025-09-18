Vor Güterzug gestoßen: In Friedland getötete Liana beigesetzt

1 Das Grab der am Bahnhof Friedland getöteten Liana Foto: Matthias Bein/dpa/Matthias Bein

Rund 150 Menschen nehmen Abschied von Liana, die am Bahnhof Friedland getötet wurde. Auch Thüringens AfD-Chef Höcke war bei der Trauerfeier in Heilbad Heiligenstadt anwesend.











Link kopiert



Unter großer Anteilnahme ist die am Bahnhof im niedersächsischen Friedland mutmaßlich gegen einen Zug gestoßene 16-jährige Liana beigesetzt worden. Familie und Freunde nahmen in Heilbad Heiligenstadt im Nordwesten Thüringens bei einer Trauerfeier Abschied und erwiesen dem Mädchen die letzte Ehre. Wie ein dpa-Reporter berichtete, war unten den rund 150 Trauergästen auch Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. Die Zeremonie war von einem ukrainisch-orthodoxen Geistlichen geleitet worden.