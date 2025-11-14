Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg wird Jonathan Tah die DFB-Elf erstmals als Kapitän aufs Feld führen. Ein Blick zurück auf die Karriere des Abwehrspielers, der zuletzt ein Wackelkandidat in der deutschen Fußballnationalmannschaft war.
Er tritt damit in die Fußstapfen von Legenden wie Lothar Matthäus oder Franz Beckenbauer: Jonathan Tah (29) ist der neue Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wenn auch wohl nur für einen Tag. Der eigentliche Spielführer Joshua Kimmich (30) fällt am Freitag gegen Luxemburg verletzungsbedingt aus. Am Montag gegen die Slowakei will Kimmich wieder dabei sein.